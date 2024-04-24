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Spor

TFF ve 4 büyük kulüpten Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
TFF ve 4 büyük kulüpten Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, hayatını kaybeden Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajları şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): "Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor: "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."

Galatasaray: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

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