24Erzincanspor, Bursa deplasmanından eli boş döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçına Bursa deplasmanına giden 24Erzincanspor, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak Erzincan'a eli boş dönüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye stadında oynanan karşılaşmaya 24Erzincanspor; Hayrullah Mert Akyüz, Ali Yavuz Kol, Muhammed Samed Karakoç, Mete Sevinç, Maksut Taşkıran, İlker Günaslan, Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yasin Dülger, Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş ilk 11 ile sahaya çıktı.

Yakup Özhan, Sefa Özcan ve Ali Gün hakem üçlüsünün yönettiği maçta 24Erzincanspor, 28 dakikada Furkan Emre Ünver'in Bursaspor adına attığı golle 1- 0 yenik duruma düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan 24Erzincanspor 64. dakikada Sinan Akaydın'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. 24Erzincanspor'un gol sevinci uzun sürmedi. 71. dakikada Berat Altındiş'in golüyle Bursaspor 2-1'lik üstünlüğü sağladı ve maç bu skorla sona erdi.

Aldığı yenilgiyle Erzincan'a eli boş dönen 24Erzincanspor ligde 44 puanda kaldı. 24Erzincanspor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Afyonspor ile kendi evinde karşılaşacak.