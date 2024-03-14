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  • 3-0 geriye düştüğü maçta Bournemouth'tan muhteşem dönüş!
Spor

3-0 geriye düştüğü maçta Bournemouth'tan muhteşem dönüş!

Bournemouth, Premier Lig'in 17. hafta erteleme mücadelesinde Luton Town ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Borunemouth, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-3 mağlup etmeyi başardı.

14 Mart 2024 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
3-0 geriye düştüğü maçta Bournemouth'tan muhteşem dönüş!
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Premier Lig'in 17. hafta erteleme maçında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatan ev sahibi Bournemouth, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bournemouth'un gollerini 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Illia Zabarnyi, 64 ve 83. dakikalarda ise Antoine Semenyo kaydetti.

Konuk ekip Luton Town'un golleri ise 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1'de Ross Barkley kaydetti.

Ev sahibi Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal 46. dakikada oyuna dahil oldu ve Antoine Semenyo'nun 83. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 35'e yükseltirken, Luton Town 21 puanda kalmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth evinde Everton'ı ağırlarken, Luton Town sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

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