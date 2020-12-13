13 Aralık 2020 Pazar 17:41 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 17:49

Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de kötü geçen gecenin ardından soyunma odasında üzüntünün yanı sıra birliktelik ve geleceğe yönelik birbirine söz veren bir oyuncu grubunun olduğu öğrenildi.

Takımın tecrübeli isimleri 'Bu gece yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun sorumlusu da bizzat ve sadece biziz' dedi.

Sadece saha içi performansı değil antrenmanlarda da daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Sarı-lacivertli oyuncular, bu şekilde devam etmeyecekleri konusunda birbirlerine ve teknik direktör Erol Bulut’a söz verdi.

Hürriyet