Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla üç büyükler çalışmalarını hızlandırıyor. Hücum bölgesine takviye isim arayan Süper Lig ekipleri, transfer yarışına girdi.

Takımlarındaki hücum oyuncularının ayrılık ihtimallerine karşı o bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İtalya basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Çizme medyasındaki haberlere göre, üç büyükler forvet takviyesi için gözünü milli oyuncu Kenan Yıldız'a dikti. Türkiye'nin Almanya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için üç büyükler devreye girdi.

KENAN YILDIZ'I FENERBAHÇE UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin uzun süredir yıldız oyuncuyu takip ettiğini duyururken, Galatasaray ve Beşiktaş'ında oynanan milli maçın ardından genç oyuncuyu takibe aldığını iddia etti.

YÜKLÜ BİR BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ

Aktarılana göre Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Serie A ekibi Juventus'a yıldız futbolcu için yüklü bir bonservis teklif etti fakat bu teklif reddedildi. Juventus'un milli oyuncuyu satmaya niyetini olmadığı ve 30 milyondan az olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasını sadece 36 dakika giyebildi. Bu süreçte milli oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.