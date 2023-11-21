İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7829
  • EURO
    31,5054
  • ALTIN
    1851.2
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3 büyükler transfer yarışına girdi! Yıldız'ın peşindeler
Spor

3 büyükler transfer yarışına girdi! Yıldız'ın peşindeler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen üç büyükler gözünü, milli futbolcu Kenan Yıldız'a dikti. İşte Kenan Yıldız haberinin detayları...

21 Kasım 2023 Salı 19:23 - Güncelleme:
3 büyükler transfer yarışına girdi! Yıldız'ın peşindeler
ABONE OL

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla üç büyükler çalışmalarını hızlandırıyor. Hücum bölgesine takviye isim arayan Süper Lig ekipleri, transfer yarışına girdi.

Takımlarındaki hücum oyuncularının ayrılık ihtimallerine karşı o bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İtalya basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Çizme medyasındaki haberlere göre, üç büyükler forvet takviyesi için gözünü milli oyuncu Kenan Yıldız'a dikti. Türkiye'nin Almanya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için üç büyükler devreye girdi.

KENAN YILDIZ'I FENERBAHÇE UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin uzun süredir yıldız oyuncuyu takip ettiğini duyururken, Galatasaray ve Beşiktaş'ında oynanan milli maçın ardından genç oyuncuyu takibe aldığını iddia etti.

YÜKLÜ BİR BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ

Aktarılana göre Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Serie A ekibi Juventus'a yıldız futbolcu için yüklü bir bonservis teklif etti fakat bu teklif reddedildi. Juventus'un milli oyuncuyu satmaya niyetini olmadığı ve 30 milyondan az olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasını sadece 36 dakika giyebildi. Bu süreçte milli oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.