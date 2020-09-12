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Spor

3 hakemde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 üst klasman hakemin ve 2 üst klasman yardımcı hakemin cuma günü yapılan rutin koronavirüs PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile iki üst klasman yardımcı hakemimizin 11 Eylül Cuma günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakem ve yardımcı hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.

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