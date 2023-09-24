İngiltere Championship'in 8. haftasında Alex Neil'ın ekibi Stoke City ile Liam Rosenior'u yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.
Britannia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 3-1 kazanırke goller; 30. dakikada Aaron Conolly, 32. dakikada Adama Traore ve 73. dakikada Regan Slater'dan geldi. Ev sahibi Stoke City'nin tek golünü ise 77. dakikada Andre Vidigal kaydetti.
Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ve Doğukan Sinik maçta forma şansı bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 15'e yükseltirken, Stoke City 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Plymouth'u konuk ederken, Stoke City deplasmanda Bristol City'e konuk olacak.