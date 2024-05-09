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Spor

3 Süper Lig ekibi, PFDK'ye sevk edildi

TFF, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
3 Süper Lig ekibi, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

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