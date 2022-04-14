İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2022 Perşembe / 13 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6199
  • EURO
    15,9573
  • ALTIN
    925.885
  • BIST100
    2478.62
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 33. haftanın hakemleri belli oldu! Liderin maçına Halil Umut Meler...
Spor

33. haftanın hakemleri belli oldu! Liderin maçına Halil Umut Meler...

Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un Karagümrük'ü konuk edeceği maçı Halil Umut Meler yönetecek.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:33
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 NİSAN PAZAR

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.