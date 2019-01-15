'3,5 milyon Euro veren çıkarsa giderim'
GALATASARAY'DA sezon başından beri adı transferde geçen Maicon, ayrılma şartlarını açıkladı.
- StarSpor
Devre arasında Al İttihad'a transferi gerçekleşmeyen Sambacı'nın, Flamengo'dan gelen teklifi yeterli bulmayarak, "Ben Galatasaray'da senede 2.5 milyon euro kazanıyorum. Eğer 3.5 milyon euroluk bir teklif gelirse o zaman giderim. Aksi takdirde Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. Yönetimin, cazip bir teklif gelmesi halinde Maicon'u satacağı öğrenildi.
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