'3,5 milyon Euro veren çıkarsa giderim'

Devre arasında Al İttihad'a transferi gerçekleşmeyen Sambacı'nın, Flamengo'dan gelen teklifi yeterli bulmayarak, "Ben Galatasaray'da senede 2.5 milyon euro kazanıyorum. Eğer 3.5 milyon euroluk bir teklif gelirse o zaman giderim. Aksi takdirde Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. Yönetimin, cazip bir teklif gelmesi halinde Maicon'u satacağı öğrenildi.