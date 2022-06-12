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Spor

36'lık Burak Yılmaz'a sürpriz teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Burak Yılmaz'ın Lille'den ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, 36 yaşındaki golcüye Hull City'den sonra şimdi de Fiorentina'dan teklif geldi.

Star Gazetesi12 Haziran 2022 Pazar 10:48 - Güncelleme:
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Burak Yılmaz, Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline aldı ve golcü futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak bekleniyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise Burak Yılmaz'a İtalya'nın Fiorentina takımı talip oldu.

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FIORENTINA'DAN BURAK YILMAZ HAMLESİ

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan kulübünün yönetimi, serbest oyuncu statüsünde bulunan tecrübeli bir forvet arayışına girdi. Fiorentina'nın alternatiflerinin ise Manchester United ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani, Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez ve Lille'e veda eden Burak Yılmaz olduğu ileri sürüldü.

CAVANI VE SUAREZ DE LİSTEDE

Cavani ve Suarez'in menajerleriyle görüşen İtalyan kulübünün, maliyeti daha uygun olacağı için tercihini Burak Yılmaz'dan yana kullanabileceği gelen haberler arasında.

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BURAK YILMAZ AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, adının anıldığı Beşiktaş'la görüşmediğini ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif aldığını açıklamıştı. Tecrübeli golcü Avrupa'da futbol kariyerini sürdürmek istediğini vurgulamıştı.

Star Gazetesi

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