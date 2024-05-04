İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında lider Real Madrid sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup ederken, en yakın rakibi Barcelona'nın da puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid'de ilk yılını geçiren ve sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların ardından toparlanarak forma almaya başlayan milli futbolcu Arda Güler, ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta ligdeki Real Sociedad maçından sonra ikinci kez ilk 11'de oynayan Arda, 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Sahada kaldığı sürede ilk yarıda rakibine attığı çalım ve rakip ceza sahası önünde Modric'e verdiği topuk pasıyla Bernabeu'yu dolduran 72 bin 654 Real Madridli taraftardan alkış alan 19 yaşındaki Arda'nın takım arkadaşlarından az pas aldığı görüldü.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, son oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Bayern Münih maçına göre ilk 11'deki 10 futbolcusunu değiştirirken, sadece defans oyuncusu Nacho yerini korudu.

Real Madrid'de en büyük yenilik yaklaşık 9 ay süren sakatlıktan çıkan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın ilk 11'de yer alması oldu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz (Dk. 51), Bellingham (Dk. 68) ve uzatmalarda Joselu (Dk. 90+3) kaydetti.

36. KEZ ŞAMPİYON!

Puanını 87'ye çıkartan Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı unvanını elinde bulunduran Madrid ekibi, böylece ligde 36. kez mutlu sona ulaştı ve şampiyonluk sayısında Barcelona ile arasındaki farkı 9'a çıkardı.

ARDA İLK SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.