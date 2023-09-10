3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen aynı zamanda FIBA'nın resmi takviminde yer alan 3x3 Basketbol Turnuvası renkli anlara sahne oldu. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen ve 16'sı uluslararası, 12'si yerli ve 4'ü de engelli olmak üzere 32 takımın ter döktüğü organizasyonun kapanış gününe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Zaza Enden katıldı.

Üstü kapalı ve 3 tarafı tribün olan platformda gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi. Etkinlikle basın mensuplarına açıklamada bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu önemli organizasyonun Bağcılar'da gerçekleşmesinin kendileri adına mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek Özdemir, "Çok güzel bir sonbahar gününde çok güzel bir meydandayız. Burası toplumun bir arada buluşabildiği bir alan. Biz de bu meydanımızı olağanüstü derecede aktif şekilde kullanıyoruz. Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. FIBA'nın takvimine giren önemli bir organizasyon. Bağcılar'da 300 bin genç var. Biz de en genç belediye başkanlarından olarak bu potansiyeli değerlendirme gayreti içindeyiz. Ülkemizde geleceğin sporcularının yetişmesi adına bu organizasyonların önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlara vizyon katmayı, önemli isimlerle bir araya getirmeyi ilham almaları açısından önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Bağcıların gelecekte önemli sporcular yetiştirdiğini göreceğiz"

Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Özdemir, "Büyük sayılara ulaşan spor geliştirme kurslarımız var. Bu kıymetli organizasyonda bizi kırmayıp gelen eski basketbolcularımıza, federasyonumuza, gençlik spor bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bağcıların gelecekte önemli sporcular yetiştirdiğini göreceğiz. Olumlu tepkiler alıyoruz. Burada atmosferi görüyoruz, vatandaşlarımızın yoğun katılımı oldu. Gençlerimiz burada bizimleydi. Bu ilgi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizi heyecanlandırıyor. Hiçbir gelişim bir anda olmaz. Biz bu yolculukta önemli bir adımı atmış oluyoruz" diye konuştu.