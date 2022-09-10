4 büyükler transfere servet döktü: Tam 89 milyon euro

Türkiye'de transfer dönemi bu sezon hareketli geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu alarak toplamda 89.6 milyon euro bonservis bedeli harcadı.
Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transfer yaptı. Kar eden tek kulüp Fenerbahçe, en çok harcayan Galatasaray olurken, Trabzonspor kasayı sıfırladı, Beşiktaş az bir zararla kapattı.
FENERBAHÇE KARA GEÇEN TEK KULÜP
Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi. Güney Koreli savunmacısını 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon Euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon Euro.
GİDENLER VE KAZANDIRDIKLARI
Kim Min-Jae: 18 milyon euro
Allahyar: 4.5 milyon euro
Ozan Tufan: 3 milyon euro
Tisserand: 3 milyon euro
Muhammed Gümüşkaya: 500 bin euro
Arda Kurtulan: 200 bin euro
GELENLER VE RAKAMLARI
Joshua King - Bedelsiz
İrfan Can Eğribayat - 500 bin euro
Luan Peres - 5.23 milyon euro
Gustavo Henrique - 1.4 milyon euro
Willian Arao - 3 milyon euro
Lincoln Henrique - 3.5 milyon euro
Emre Mor - 2 milyon euro
Joao Pedro - 4.67 milyon euro
Michy Batshuayi - 3.5 milyon euro
Tiago Çukur - 250 bin euro
Ezgjan Alioski - Kiralık
Bruma - Kiralık
EN ÇOK DEĞİŞİM VE HARCAMA GALATASARAY'DA
Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG'den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United'da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaptı. Geçen sezon kadroda olan 18 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon Euro bonservis bedeli harcandı. Gelir ise 12.9 milyon Euro'da kaldı.
GİDENLER OYUNCULARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR
Marcao - 12 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus gelecek
Emre Akbaba - 500 bin Euro
Mostafa Mohammed - 250 bin Euro
Olimpiu Morutan - 150 bin Euro
GELENLER ve YAPILAN ÖDEMELER
Torreira - 6 milyon euro
Midtsjö - 3.5 milyon euro
Oliveira - 3 milyon euro
Abdülkerim - 2.8 milyon euro
Leo Dubois 2.5 milyon euro
Kazımcan - 1.14 milyon euro
Seferovic - 1 milyon euro
Mathias Ross - 1,75 milyon euro
Yusuf Demir - 6 milyon euro
Juan Mata - Bedelsiz
Milot Rashica - Bedelsiz
Dries Mertens - Bedelsiz
Mauro İcardi - Bedelsiz
TRABZONSPOR KASAYI ARTIYA GEÇİRDİ
Bu sezon kadrosuna kattığı isimler için 18.8 milyon Euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon Euro kazanarak yaptığı 12 yeni transfere rağmen kasasında artıya geçti.
YUSUF YAZICI İLE YENİDEN
Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.
TRABZONSPOR'UN SATIŞ YAPTIĞI İSİMLER ŞÖYLE:
Ahmetcan Kaplan: Ajax 9,5 milyon euro
Andreas Cornelius: Kopenhag'a 6 milyon euro
Berat Özdemir: El-Ettifaq 2,5 milyon euro
Erce Kardeşler: Hatayspor 400 bin euro
Kouassi: Karagümrük (kiralık) 700 bin euro
Flavio: Taawon (Kiralık) 200 bin euro
YENİ TRANSFERLER İSE ŞÖYLE:
Jens Styrger Larsen - Bedelsiz
Eren Elmalı - 3.6 milyon euro
Marc Bartra - 1.25 milyon euro
Doğucan Haspolat 1.2 milyon euro
Enis Bardhi - 3 milyon euro
Naci Ünüvar - 150 bin euro
Trezeguet - 4 milyon euro
Montasser Lahtimi - 600 bin euro
Umut Bozok - 2 milyon euro
Maxi Gomez - 3 milyon euro
Jean-Philippe Gbamin - Kiralık
Yusuf Yazıcı - Kiralık
BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG'DEN ALDI
12 futbolcu alan Beşiktaş'ın Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal'da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6'sının İngiltere Premier Ligi'nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı. 3 genç futbolcusunu toplam 10 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon Euro harcadı.
GİDEN OYUNCULAR ve ELDE EDİLEN KAZANÇLAR
Rıdvan Yılmaz: 4 milyon euro garanti + 2.25 milyon bonus
Emirhan İlkhan: 4.5 milyon euro
Serdar Saatcı: 1.5 milyon garanti 1 milyon bonus
GELENLER ve YAPILAN ÖDEMELER
Romain Saiss - Bedelsiz
Cenk Tosun - Bedelsiz
Emrecan Uzunhan - 2 milyon euro
Tayyip Talha Sanuç - 1.5 milyon euro
Gedson Fernandes - 6 milyon euro
Kerem Atakan Kesgin - 1.4 milyon euro
Jackson Muleka - 3.35 milyon euro
Dele Alli - Kiralık
Wout Weghorst - Kiralık
Arthur Masuaku - Kiralık
Nathan Redmond - Kiralık
Tayfur Bingöl - Kiralık