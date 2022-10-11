Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.
Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul'un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren bordo-mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu.
Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon avroya karşılık geliyor.
|Kulüplerin Borç Miktarı (Sadece Futbol Şubesi)
|Kulüpler
|Milyar ₺
|Milyar €
|Fenerbahçe
|6,25
|0,347
|Beşiktaş
|5,61
|0,312
|Galatasaray
|5,24
|0,291
|Trabzonspor
|3,6
|0,2
|Toplam
|20,7
|1,15
Dört kulüp, 1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan finansal bildirimlerinde, kâr elde ettiklerini duyurdu.
Buna göre Fenerbahçe söz konusu ilk 3 ayda 367 milyon lira, Trabzonspor 263 milyon lira, Beşiktaş 28 milyon lira, Galatasaray 11 milyon liralık kâra ulaştı.
Aynı tablolar ışığında kulüplerin, sezonun kalan 9 ayında açık verdiği ve her sezonu zararla kapattığı gözlemlenmektedir.
KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporları çerçevesinde dört kulüp, 2021-22 sezonunu toplam 3,16 milyar liralık zararla kapattı.
Bu meblağ, mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon avroya tekabül ediyor.
|Kulüplerin Gelir-Gider Tablosu
|2021-22
|Gelir Milyar ₺
|Gider Milyar ₺
|Zarar Milyar ₺
|Zarar Milyon €
|Beşiktaş
|1,151
|2,177
|1,026
|58,6
|Fenerbahçe
|1,465
|2,301
|0,836
|47,7
|Galatasaray
|1,235
|1,994
|0,759
|43,3
|Trabzonspor
|0,929
|1,468
|0,539
|30,8
Dört kulübün bu sezonun kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ 8,4 milyar lira. Eylül 2022'de başlayıp Mayıs 2023'te bitecek dönemde kulüplerin yükümlülükleri şöyle:
Fenerbahçe 2,7 milyar lira
Galatasaray 2,1 milyar lira
Beşiktaş 1,9 milyar lira
Trabzonspor'un 1,7 milyar lira
Söz konusu kulüplerin aynı dönemdeki dönen varlıkları yani nakde çevirebileceği miktarlar ise ilişkili taraflardan (Dernek ve diğer bağlı şirketler) alacakları hariç şöyle:
Fenerbahçe: 1,4 milyar lira
Beşiktaş: 0,8 milyar lira
Galatasaray: 0,7 milyar lira
Trabzonspor: 0,9 milyar lira