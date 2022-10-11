Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kiralık olarak katmıştı. Fanatik'in haberine göre; siyah beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili verdiği karar ortaya çıktı.

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TAYFUR İÇİN KARAR VERİLDİ

Normal şartlarda sol bek hattı için alınan Tayfur, sağ bek ve orta sahadaki etkili futboluna bir de sağ ön bölgesini de ekledi. Giresunspor karşılaşmasında Jackson Muleka'nın yerine ilk 11'de başlayan Tayfur, mücadeleci görüntüsü ve yüksek formuyla teknik direktör Valerien Ismael'i memnun etti. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere yönetimin de kendisinden oldukça memnun olduğu Tayfur için şimdiden karar verildi.

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2 YILLIK YENİ ANLAŞMA YOLDA

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş'a olan yüksek aidiyet duygusuna ek olarak başarılı performansı ve saha dışındaki duruşuyla da alkış toplayan Tayfur'un bonservisini almaya şimdiden yeşil ışık yaktı. Sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin Alanyaspor'dan alınması ve Tayfur'la 2 yıllık yeni bir anlaşma yapılması planlanıyor.