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Spor

Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl kararı! 2 yıllık yeni anlaşma...

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, gösterdiği başarılı performansla göz kamaştırıyor. Siyah beyazlı yönetim, Tayfur'un geleceğiyle ilgili kararını şimdiden verdi.

Fanatik11 Ekim 2022 Salı 09:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl kararı! 2 yıllık yeni anlaşma...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kiralık olarak katmıştı. Fanatik'in haberine göre; siyah beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili verdiği karar ortaya çıktı.

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TAYFUR İÇİN KARAR VERİLDİ

Normal şartlarda sol bek hattı için alınan Tayfur, sağ bek ve orta sahadaki etkili futboluna bir de sağ ön bölgesini de ekledi. Giresunspor karşılaşmasında Jackson Muleka'nın yerine ilk 11'de başlayan Tayfur, mücadeleci görüntüsü ve yüksek formuyla teknik direktör Valerien Ismael'i memnun etti. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere yönetimin de kendisinden oldukça memnun olduğu Tayfur için şimdiden karar verildi.

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Siyah-beyazlılar, Beşiktaş'a olan yüksek aidiyet duygusuna ek olarak başarılı performansı ve saha dışındaki duruşuyla da alkış toplayan Tayfur'un bonservisini almaya şimdiden yeşil ışık yaktı. Sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin Alanyaspor'dan alınması ve Tayfur'la 2 yıllık yeni bir anlaşma yapılması planlanıyor.

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