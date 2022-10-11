Valerien Ismael, Trabzonspor maçı için Tayyip Talha'ya mesajını verdi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma hattında oynayan oyuncuların sakatlanmasının ardından yeni lider Tayyip Talha Sanuç olacak.

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'YENİ LİDERİM SENSİN'

Giresunspor maçında önce Romain Saiss ardından da Emrecan Uzunhan sakatlık yaşadı. İki futbolcu da Trabzonspor maçında sahada olmayacak. Teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde Tayyip Talha'ya 'Yeni liderim sensin' mesajını verdi.

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ISMAEL HAFTA BOYUNCA DENEMELER YAPACAK

Fanatik'in haberine göre; Fransız çalıştırıcı hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda Welinton, Montero ve Necip Uysal'ı deneyecek. Ismael, Tayyip Talha'nın performansından memnun kaldı ve oyuncuya aynı şekilde devam etmesini söyledi.