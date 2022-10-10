Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinin basınına futbol kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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"KARİYERİMİ MONTEVIDEO WANDERERS'TA BİTİRMEK İSTERİM"

Futbolculuk kariyerini altyapısından yetiştiği Montevideo Wanderers'ta bitirmeyi planladığını belirten Muslera, "Futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

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"EĞER NACIONAL'E DÖNME İHTİMALİM VARSA..."

2007 yılında kısa bir dönem kiralık olarak formasını giydiği bir başka Uruguay takımı Nacional'e de dönebileceğini açıklayan tecrübeli kaleci, "Montevideo Wanderers'da emekli olmayı istememin sebebi futbola orada başladığım içindir. Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim." diye konuştu.