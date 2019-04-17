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4 saat 11 dakika 48 saniye! Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Sam Bennett kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett birinci sırada tamamladı.

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Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik parkurda düzenlenen ikinci etapta, 4 saat 11 dakika 48 saniyelik derecesiyle Bennett birinciliği elde etti.

Bennett, son 100 metrede yaptığı atakla rakiplerini geride bırakarak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikisi bu sene olmak üzere 9. etap galibiyetine imza attı. Genel klasman liderliğini sürdüren 28 yaşındaki sporcu, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. Bennett, ayrıca etabın en iyi sprinterine verilen yeşil mayoyu da korudu.

İkinci etapta Bennett'ın ardından takım arkadaşı Avusturyalı Felix Grossschartner ikinci, Manzana Postobon (Kolombiya) ekibinden Kolombiyalı Jhonatan Restrepo ise üçüncü sırada yer aldı.

Etapta en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun sahibi, Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems oldu. Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeye devam edecek.

TUR 2019, yarın Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik üçüncü etapla sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

(AA)

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