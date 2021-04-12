''44 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmaya 5 maç kaldı''

AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:57

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara temsilcisi ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri açısından sezonun en önemli 90 dakikalarından biri olduğunu belirtti.



Rakipleri karşısında kazanmaları durumunda son haftalara girilirken Süper Lig'e yükselme adına çok önemli bir avantaj yakalayacaklarına işaret eden Akgün, sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını kaydetti.



Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselme adına tarihi bir fırsat yakaladığını ve bunu da değerlendireceklerine inandığını aktaran Akgün, şöyle konuştu:



"44 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmaya sadece 5 maç kaldı. Hepsi adeta final niteliğinde. Bunlardan birisi de yarın akşam oynayacağımız Ankara Keçiörengücü karşılaşması. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Ankara ekibi karşısında mutlak galibiyet elde etmeyi amaçlıyoruz. Maçın sonunda gülen taraf olacağız. Buna inancımız tam. Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını kazanarak Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedefliyoruz."