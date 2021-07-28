İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2021 Çarşamba / 18 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5659
  • EURO
    10,123
  • ALTIN
    496.968
  • BIST100
    1359.96
Spor

4x200'de zafer Büyük Britanya'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalyayı Büyük Britanya kazandı.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:30
ABONE OL

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışta Tom Dean, James Guy, Matthew Richards, Duncan Scott'tan oluşan Büyük Britanya takımı, 6.58.58'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Dünya ve olimpiyat rekoruna yaklaşan Büyük Britanyalı sporcular, Avrupa rekorunun ise yeni sahibi olmayı başardı.

Gümüş madalyayı Martin Mulyatin, Ivan Girev, Evgeny Rylov ve Mikhail Dovgalyuk'tan oluşan Rusya Olimpiyat Komitesi, 7.01.81'lik dereceyle aldı. Bronz madalyaya ise Alexander Graham, Kyle Chalmers, Zac Incerti ve Thomas Neill'ten oluşan Avustralya, 7.01.84'lük zamanla ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.