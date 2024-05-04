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Spor

5 Avrupa devi peşinde! İrfan Can Kahveci için büyük yarış

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takan İrfan Can Kahveci için 5 kulüp devrede. Başarılı futbolcu için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak. İşte detaylar...

4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
5 Avrupa devi peşinde! İrfan Can Kahveci için büyük yarış
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Başarılı performansıyla birlikte Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan birçok kulübün de transfer radarında bulunuyor. Sarı-Lacivertli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Avrupa'nın önde gelen 5 kulübü harekete geçti.

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ

La Liga ekiplerinden biri olan Sevilla'nın 8 milyon Euro'luk teklifinin ardından İrfan Can Kahveci için Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

Ada ekibinin, sezon sonunda Kanarya'ya cazip bir teklif yapmasının sürpriz olmayacağı belirlendi.

Takvim'in haberine göre; Kahveci'ye 3 İspanyol kulübünün daha talip olduğu ve toplamda 5 kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

30 Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, orta vadede Avrupa'da futbol oynamak istiyor.

Fakat; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro yapılanmasında önemli bir yere sahip olan futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu ve transferi halinde kulübüne önemli bir bonservis kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.

2021 yılından bu yana Kanarya'da oynayan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 maçta 18 gol attı ve 12 de asist kaydetti.

2021 yılında 11.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Kahveci'ye güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.

Kahveci'nin şampiyonluk elde etmeleri halinde ayrılığa sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında.

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