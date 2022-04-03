5 gollü galibiyet Mesut Bakkal'ı da şaşırttı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk etti. 5-1 Denizli ekibinin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısında maçı değerlendirdi

MESUT BAKKAL: "BU KADAR ATMAYI BEKLEMİYORDUK"

Mesut Bakkal çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bunun getirisini biliyoruz. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oturduk, karar verdik; tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Buraya 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik. Ligde geldiğimiz durumda izin yapmanın bize yarar getirmeyeceğini gördük ve bugün de karşılığını aldık. Bu oyun planımızı 3 hazırlık maçında denedik. Hücumu iyi olan, savunmasında biraz sıkıntı yaşayan Kocaelispor vardı. Arkada boş alanlar bulacağımızı biliyorduk. İlk yarıda muhteşem taraftarın baskısıyla pozisyonlar verdik. Atağa çıkınca golleri bulduk. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Pozisyon bulmayı bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. İçeride 5 maçımız var. 30 puanı görünce bana bu ligi bıraktıramazsınız dedim. İnandık. Bugün avantaj yakaladık. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Kocaeli'ye de geçmiş olsun. Bundan sonraki maçları inşallah kazanır. Böyle bir taraftar önünde oynamak keyif" diye konuştu.