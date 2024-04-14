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Spor

5 gollü maçta kazanan Başakşehir

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor'a konuk olan Başakşehir rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

14 Nisan 2024 Pazar 15:31 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Başakşehir
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Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Pendikspor, 18. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 36. dakikada Joao Figueiredo ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Başakşehir, ilk golü atan Figueiredo ile 50. dakikada 2-1 öne geçti. Pendikspor, 56'da Fredrik Midtsjö ile 2-2'yi buldu.

Pendikspor'da Welinton, 58. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

Başakşehir, 80. dakikada bu kez Dimitrios Pelkas ile 3-2 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Pendikspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 46 puana yükseldi ve Avrupa umutlarını arttırdı. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Pendikspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Sequeira'nın kullandığı kornerde altıpas içinde boşta kalan topa yakın mesafeden Welinton vurdu. Kale önünde Dubois'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

5. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökcan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

14. dakikada Pendikspor savunmasında Welinton'un kontrol edemediği topu kapan Davidson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Davidson'un sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Pendikspor öne geçti. Sequeira'nın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Thiam, topu ağlara yolladı: 1-0.

36. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol ayağıyla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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