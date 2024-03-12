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Spor

5 gollü maçta kazanan Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 3-2 yendi.

12 Mart 2024 Salı 01:28 - Güncelleme:
5 gollü maçta kazanan Chelsea
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Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Chelsea konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Nicolas Jackson, 57. dakikada Cole Palmer ve 76. dakikada Mykhaylo Mudryk, Newcastle United'ın gollerini 43. dakikada Alexander Isak ve 90. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

Chelsea bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Newcastle United ise 40 puanda kaldı.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında Burnley'i konuk ederken, Newcastle United ise Cyrstal Palace deplasmanına gidecek.

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