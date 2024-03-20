5 yıl sonra bir ilk yaşandı! Eczacıbaşı Dynavit finalin kapısından döndü

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında konuk ettiği İtalya'nın Carraro Imoco takımına 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik setlerle 3-1 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, kupaya yarı finalde veda etti. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 yıl sonra ilk kez bir Türk takımı finalde yer almayacak.

İtalyan temsilcisi karşısında ilk maçı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı, rövanşta da rakibine 3-1 yenildi ve final şansını kaybetti. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı tribünden takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da baş antrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya ekibi Carraro Imoco, Süper Final'de bir başka İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşı karşıya gelecek.

İlk sete 4-0'lık seri ile başlayan Carraro Imoco karşısında ritim bulmakta zorlanan Eczacıbaşı Dynavit, maçtaki ilk molasını erken aldı. Moladan dönüşte Tijiana Boskovic ile üst üste skor üreten ev sahibi, geri döndü ve eşitliği yakaladı: 8-8. Rakibin etkili hücumlarına karşılık vermekte zorlanan Eczacıbaşı, molaya 16-11 geride girdi. Karşılıklı hatalı servislerin ardından İtalyan rakibi karşısında farkı azaltmayı başaramayan Eczacıbaşı Dynavit seti 25-17 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

İkinci set 3-3'e kadar karşılıklı sayılara sahne oldu. Hücumda Haak ile etkili olan Carraro Imoco , Eczacıbaşı Dynavit karşısında farkı set sonuna doğru 10 sayıya çıkardı: 13-23. İtalya temsilcisi seti 25-15 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit, etkili bir başlangıç yaptı. Boskovic, Naz Aydemir ve Hande Baladın'ın skor katkısıyla oyunda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Carraro Imoco ikinci molayı da aldırdı: 8-3. Haak ve Robinson-Cook ile toparlanan konuk takım, oyuna dengeyi getirdi: 12-12. Eczacıbaşı, Hande Baladın ile skor üretse de servislerde ve file önünde basit hatalar yapın İtalyan ekibi öne geçti. 16-17. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde çaprazda Voronkova ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 24-22 yaptı. Son bölümde hata yapmayan turuncu-beyazlılar seti 26-24 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete Carraro Imoco iyi başladı. Plummer ile etkili olan İtalya temsilcisi, Eczacıbaşı Dynavit'e iki molayı da çok erken aldırdı: 4-10. Moladan dönüşte farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, bu dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazandı.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Ricardo Ferreira, Maria de las Olas Rodriguez Machin

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Yaprak Erkek, Naz Aydemir, )

CARRARO IMOCO: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro)

SETLER: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25

SÜRE: 101 dakika (20, 28, 31, 22)