26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

508 milyon TL’lik kriz çıktı

Galatasaray’ın Emlak Konut ile yaptığı protokolden aldığı peşinatı geri ödemek zorunda olması yönetimi büyük sıkıntıya soktu.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’IN nurtopu gibi bir krizi daha oldu. Mali meseleler yüzünden UEFA ile uzun süre sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Riva ve Florya için anlaştığı ve peşinat aldığı Emlak Konut’la büyük bir sorun yaşıyor. Emlak Konut, Florya’dan çıkmaması nedeniyle CimBom’la imzaladığı anlaşmayı iptal ettiğini KAP’a bildirdi. Bu durumda 508 milyon TL’lik anlaşma sonrası alınan 250 milyon TL’lik peşinatın geri ödenmesi gerekiyor. Eski Başkan Duygun Yarsuvat, “Alınan paranın iade edilmesi söz konusu. Kulüp zarara uğratılırsa divanda hesabını sorarız” derken, Başkan Mustafa Cengiz’in krizi aşmak için devlet yetkilileri ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Cengiz, mağduriyetini ortaya koyarak sorunu çözmeye çalışacak.

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çankırı'da peş peşe deprem

Çankırı'da peş peşe deprem

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik altın klozet saraydan çalındı

İsrail'e ait İHA düşürüldü

İsrail'e ait İHA düşürüldü

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

'Netanyahu kazanırsa tehlikeye girer'

'Netanyahu kazanırsa tehlikeye girer'

5 gol, 3 kırmızı kart!

5 gol, 3 kırmızı kart!

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Diyarbakır annelerinden HDP hakkında suç duyurusu

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı

Cezaevi firarisi menfezde yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Geçmişten günümüze üretilmiş en iyi silahlar

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA