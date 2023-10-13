58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 6. etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin altıncı gününde 193,3 kilometrelik Bodrum-Selçuk etabı geçildi.

Meryemana Evi'nde tırmanış finişine sahne olan etabı kazanan İspanya'nın Burgos BH takımından Victor Langellotti, düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.



Yaklaşık 2 sene önce video oyun bağımlısı olduğunu söyleyen 28 yaşındaki bisikletçi, "Video oyunlarını bırakıp bisiklete yoğunlaştım ve karşılığını buldum." dedi.



TUR'daki ilk etap zaferini yaşadığını hatırlatan Langellotti, "TUR'daki ilk galibiyetimi aldığım için çok mutluyum. Bugün takımımla bu planı yaptık. Rakiplerimin hepsi çok hızlı ve iyi bisikletçiler. Bu etap bana çok uygundu ve gücümü iyi kullandım." diye konuştu.