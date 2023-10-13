58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. gün

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.6 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Nico Denz 4 saat 26 dakika 27 saniye ile kazandı. Yarışın son metreleri yine nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Peloton son virajlarda dağıldı. Son ve keskin viraja önde giren Denz'i kimse yakalayamayınca Alman Bisikletçi etabı birinci bitirdi. Yine son ve keskin virajda bir kaza meydana geldiyse de bisikletçilerin tedavisi ayakta yapıldı.

YARIŞIN CEREYANI

141 bisikletçi Marmaris etabından start alır almaz parkurun hemen başı sayılabilecek bir tırmanışla karşı karşıya kaldılar. 11 kilometre toplu geçildi. Bundan sonra kopmalar başladı. Sakar geçidindeki uzun tırmanış Babadağ etabından sonra sporcuları bekleyen bir başka yorucu parkurdu. Tırmanışın ilk kilometreleri de toplu halde kat edildi. Ancak Eolo Kometa Takımı'nın İspanyol bisikletçisi Fernando Tercero atak yaparak tek başına pedal basmaya başladı. Önce 20 saniye ardından da 1 dakika 40 saniye kadar arayı açtı. Tercero'ya daha sonra Bike AID Takımı'ndan Dawit Yemane'de katıldı ve ikili tempo yapmaya başladı.

İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ JAY VİNE ALDI

36.3 kilometre geride kalırken Türk Hava Yolları sponsorluğunda tırmanış prim kapısı geçildi. TUR'un başından beri yaptığı ataklarla dikkat çeken UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı'ndan Dawit Yemane, üçüncülüğü de Green Takımı'ndan Alessio Martinelli aldı. Kaçış grubu prim kapısından sonra aralarına katılan Burgos Takımı'ndan Franco Gonzales ve Eolo Kometa Takımı'ndan Fernando Tercero'nun da katılımı ile pedal basmaya devam etti. Bu sonuçla Jay Vine'ın tırmanış puanı 13'e yükseldi. Alexey Lutsenko Turkuaz Mayo'yu taşıdığı için kırmızı mayo sahibi Ben Zwiehof ile birlikte 2. duruma geldi. Şu anda Lutsenko'nun sıralamadaki yeri 16 olarak kayda geçti. 90 kilometrede yer alan 3. kategori puanını Jay Vine alırsa puanlar eşitlenecek. Ancak Lutsenko bir HC kazandığı için Astanalı bisikletçi lider kalmaya devam edecek.

ANLIK LİDER YEMANE

53.5'nci kilometrede Mosso'nun sponsorluğundaki prim kapısı da geride kaldı. Prim çizgisini Bike Aid Takımı'ndan Dawit Yemane birinci geçti. İkinciliği

Alejandro Franco, üçüncülüğü de Gianni Marchand elde etti. Bu sonuçlardan sonra Dawit Yemane ara sprinti kazanarak TUR'un anlık lideri konumuna geçti.

FARK AÇILIYOR

Kaçış grubunu oluşturan bisikletçiler sürekli tempoyu yüksek tuttuğu için pelotonla aralarındaki zaman farkı da açılmaya devam etti. Bir ara 5 dakika 30 saniyeye kadar çıksa da 75'nci kilometre geçilirken 4 dakika 25 saniyeye indi.

ORTALAMA SÜRAT 42 KİLOMETRE

Marmaris'ten oldukça sıcak bir havada star alan bisikletçiler Sakar geçidindeki tırmanışta zorlansalar da, Muğla geçilirken yeniden tempo arttı. Etapta 2 saat

geride kalırken 6 sporcudan oluşan kaçış grubunun ortalama sürati 42 kilometre olarak ölçüldü. Peloton ise daha yavaş bir tempoda pedal basmaya devam etti.

HER SANİYE BİR TAKTİK DEVREYE GİRİYOR

Gleb Syritsa ve Mark Cavendish Astana Takımı adına grubu çekiyor. Bu da Cees Bol'un bugün yine sprint mücadelesine gireceğini gösteriyor. Ama bunların yanında en önemlisi Astana, Lutsenko'yu kaçışta olan Dawit Yemane'nin zaman farkını artırmasından korumak için olağanüstü bir mücadeleye devam ettiği gözleniyor.

YEMANE TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ KAPISINI BİRİNCİ GEÇTİ

Finişe 56 kilometre kala Shimano'nun sponsorluğundaki prim kapısı geçildi. Kaçış grubunda olan Bike Aid sporcusu Dewit Yemane çizgiyi ilk geçen sporcu olurken klasını ve ne kadar mücadeleci bir sporcu olduğunu da ortaya koydu. Jay Vine ise bu sporcunun peşini bırakmadı ve ikili bu kez gruptan ayrılarak mücadeleye devam etti. Yeni zaman farkı 1 dakika 25 saniye olarak verildi.

JAY VİNE YİNE PRİMİ KAZANDI

90.6'ncı kilometredeki prim kapısında heyecan doruktaydı. 3'üncü kategoriden puan veren Türk Hava Yolları sponsorluğundaki prim kapısını UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine birinci geçti. Green Takımı'ndan Alessio Martinelli ikinci oldu. Tarteletto Isorex Takımı'ndan Gianni Marchand üçüncülüğü elde etti.

Ve yine beklenen oldu. Öndeki ikili peloton'a yakalandı.

5 KİLOMETRE KALA ATAKLAR BAŞLADI

Artık finişe 5 kilometre kala grup tek parça halinde gelmeye başladı. Son 500 metrede müthiş bir atak yapan Nico Denz olağanüstü bir biçimde pedal bastı ve etabı birinci bitirdi.

YARIN BODRUM-SELÇUK ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun altıncı etabı yarın koşulacak. Tur'un en uzun etabında bisikletçiler 193.3 kilometre pedal basacak.