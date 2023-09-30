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Spor

6 gollü farklı galibiyet! Aston Villa, Brighton'ı sahadan sildi

Aston Villa, sahasında Brighton'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ise 57 dakika sahada kaldı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
6 gollü farklı galibiyet! Aston Villa, Brighton'ı sahadan sildi
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İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Aston Villa, karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Aston Villa, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Ollie Watkins, 14 ve 21'de bir anda skoru 2-0'a getirdi. Unai Emery'nin ekibi 26. dakikada Pervis Estupinan'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Brighton, 50. dakikada Ansu Fati'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Aston Villa'da ilk iki golü atan Watkins, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durum 4-1'e geldi. Ev sahibi ekipte Jacob Ramsey, 85. dakikada durumu 5-1'e getirdi. Maçta son sözü uzatma dakikalarında Douglas Luiz söyledi ve ve Aston Villa, Villa Park'ta Brighton'u 6-1 mağlup etti.

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. Brighton ise 3 maç sonra kaybetti ve 15 puanda kaldı.

Aston Villa, ligde bir sonraki hafta Wolverhampton deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Liverpool'u misafir edecek.

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