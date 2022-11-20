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Spor

6 gollü maçta 3 puan Sakaryaspor'un

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.

AA20 Kasım 2022 Pazar 21:25 - Güncelleme:
6 gollü maçta 3 puan Sakaryaspor'un
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 4-2 yendi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Dk. 67 Kravets), Donkor, Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 67 Emirhan Aydoğan), İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 74 Ozan Sol), Yasin Pehlivan, Hurşit Taşçı (Dk. 88 Woolery)

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Mehmet Özcan), Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Kerim Avcı, Dembele (Dk. 62 Tshibangu), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Atabey Çiçek), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 22 Alpay Koldaş)

GOLLER: Dk. 9, Dk. 45 ve Dk. 73 Hurşit Taşçı, Dk. 90 Woolery (Sakaryaspor), Dk. 58 Caner Cavlun, Dk. 90+7 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Serkan Odabaşoğlu, DK 45+8 İsmail Erdoğan, Dk. 61 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 39 Fatih Kurucuk, Dk. 45+8 Holownia, Dk. 60 Sedat Şahintürk, Dk. 90+3 Alpay Koldaş (Beyçimento Bandırmaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+4 Nalepa (Sakaryaspor), Dk. 90+6 Tshibangu (Beyçimento Bandırmaspor)

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