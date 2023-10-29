6 gollü maçta kazanan yok

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada 8 ve 24. dakikalarda Omar Marmoush'un golleriyle 2-0 öne geçen Frankfurt 45+1'de Marcel Sabitzer'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Dortmund, 54. dakikada Youssoufo Moukoko'nun golüyle 2-0'dan dönmeyi başararak skoru 2-0 yaptı. Son yarım saatlik dilimde karşılıklı ataklar ile geçen maçta son 68. dakikada Frankfurt'un genç oyuncusu Fares Chaibi attığı golle takımını öne geçirdi. Maçta son sözü 82. dakikada Borussia Dortmundlu futbolcu Julian Brandt söyledi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Borussia Dortmund'da milli oyuncumuz Salih Özcan, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt 14 puana, Borussia Dortmund 21 puana yükseldi.

Önümüzdeki maç haftasında Eintracht Frankfurt, Union Berlin'e konuk olacak. Borussia Dortmund ise Bayern Münih ile sahasında karşı karşıya gelecek.