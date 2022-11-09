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Spor

6 gollü maçta Keçiörengücü tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ankara Keçiörengücü, Bulvarspor'u 4-2 mağlup etti.

9 Kasım 2022 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
6 gollü maçta Keçiörengücü tur atladı
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Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda konuk ettiği 3. Lig ekiplerinde Bulvarspor'u 4-2 yendi. Ankara Keçiörengücü, bir üst tura yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı

Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Mara (Dk. 60 Bardhi), Aykut Çeviker, Mikail Okyar (Dk. 86 Canberk Han), Muhammed Emin Sarıkaya, Abdullah Aydın (Dk. 67 İsmail Onur Kalkan), Bekir Karadeniz (Dk. 85 Halil Fatih Açıkgöz), Balaj (Dk. 86 Halil Fatih Açıkgöz), Camara (Dk. 60 Melih İnan), Babaei

Bulvarspor: Muhammet Ali Elagöz, Sarp Tenim, Furkan Çetinkaya, Oğuzcan Çalışkan, Abdülkerim Canlı, Adem Arif Akşit (Dk. 65 Kadir Fazlıoğlu), Halil Can Ayan (Dk. 78 Oktay Demircan), Ferhat Şenses, Barışcan Tay (Dk. 46 Görkem Güven), Ömer Karahan, Osman Arslantaş (Dk. 28 Mehmet Refik Can)

Goller: Dk. 9 ve Dk. 42 Babaei, Dk. 63 Melih İnan, Dk. 81 Balaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 ve Dk. 87 Mehmet Refik Can (Bulvarspor)

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