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Spor

6 hafta sonra Pınar Karşıyaka'dan deplasman galibiyeti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, dış sahada Türk Telekom'u mağlup ederek 6 haftalık aradan sonra deplasmanda kazanmayı başardı.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
6 hafta sonra Pınar Karşıyaka'dan deplasman galibiyeti
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon gösterdiği iç saha performansıyla dikkatleri çeken ve bu süreçte taraftarının önünde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden P. Karşıyaka, aynı performansı dış sahada sergilemekte zorlanıyor. Son deplasman galibiyetini 12. hafta mücadelesinde konuk olduğu Samsunspor karşısında alan yeşil-kırmızılılar, o günden sonra oynadığı Merkezefendi Basketbol ve Fenerbahçe maçlarından eli boş bir şekilde İzmir'e döndü. Dış sahada çıkışa geçmek isteyen P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında konuk olduğu Türk Telekom'u 81-70 mağlup ederek haftalar sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı. Böylece İzmir ekibi, bu sezon dışarıda oynadığı 9. maçında 4. galibiyetini elde etti.

PERİSTERİ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu üçüncü maçında Peristeri'yi 7 Şubat Çarşamba günü konuk edecek P. Karşıyaka'nın biletleri bugün saat 19.12 itibariyle satışa sunulacak. Tam biletler 200 TL olurken, öğrenci biletleri ise 75 TL olarak belirlendi.

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