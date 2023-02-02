6 milyon avroluk Yusuf Demir'in ''ayrılık kararı'' bekleniyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.
Sabah'ın haberine göre; Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.
Kasımpaşa, daha önce Galatasaray'dan Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt'a talip olmuş ancak iki transfer de gerçekleşmemişti.
Galatasaray'a bu sezon gelen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında 6 maçta süre aldı. Genç futbolcu sezon başında Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.