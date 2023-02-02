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  • 6 milyon avroluk Yusuf Demir'in ''ayrılık kararı'' bekleniyor
Spor

6 milyon avroluk Yusuf Demir'in ''ayrılık kararı'' bekleniyor

Galatasaray'ın 6 milyon avro bedelle transfer ettiği ancak şu ana kadar istediği verimi alamadığı Yusuf Demir'e Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi. Yönetim teklife sıcak bakarken, Yusuf Demir'in ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

Sabah2 Şubat 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
6 milyon avroluk Yusuf Demir'in ''ayrılık kararı'' bekleniyor
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.

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KASIMPAŞA'DAN YUSUF DEMİR TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre; Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.

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SEFEROVIC VE VAN AANHOLT'U DA İSTEMİŞLERDİ

Kasımpaşa, daha önce Galatasaray'dan Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt'a talip olmuş ancak iki transfer de gerçekleşmemişti.

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YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON AVRO ÖDENDİ

Galatasaray'a bu sezon gelen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında 6 maçta süre aldı. Genç futbolcu sezon başında Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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