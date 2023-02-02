6 milyon avroluk Yusuf Demir'in ''ayrılık kararı'' bekleniyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroya alınmayan Yusuf Demir'e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.

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KASIMPAŞA'DAN YUSUF DEMİR TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre; Ümraniyespor'a olumsuz yanıt veren Yusuf'un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.

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SEFEROVIC VE VAN AANHOLT'U DA İSTEMİŞLERDİ

Kasımpaşa, daha önce Galatasaray'dan Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt'a talip olmuş ancak iki transfer de gerçekleşmemişti.

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YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON AVRO ÖDENDİ

Galatasaray'a bu sezon gelen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında 6 maçta süre aldı. Genç futbolcu sezon başında Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.