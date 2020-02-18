6 milyon euro'luk Sörloth'un değeri yüzde 67 arttı

18 Şubat 2020 Salı10:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:30

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Sörloth 6 ayda değerini yüzde 67 oranında arttırmayı başardı.

Bu sezon performansı ile göz dolduran Sörloth, Bordo-Mavililere imza attığında 6 milyon Euro olan değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Karadeniz ekibine kiralık olarak imza atan oyuncu bir yıl daha Trabzonspor formasını giyecek. Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralayan Trabzonspor'un 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da tek taraflı kullanmak hakkı var. Trabzon'dan yıllık 750 bin euro kazanan Sörloth'un opsiyonu kullanıldığında sözleşmesi de 2023'e kadar uzamış olacak.

CRYSTAL PALACE KADAR GOLÜ VAR

Kuzeyin Kralı Sörloth, tam anlamıyla 'Takıma bedel' oyuncu. Sezon başında İngiliz Crystal Palace'tan 6 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında 2 yıllığına kiralanan Sörloth, Karadeniz ekibini zirveye taşırken, onu satan takım Premier Lig'de 14'üncu sırada ve küme düşme potasının hemen üzerinde bulunuyor.

24 yaşındaki golcünün Trabzonspor'da gösterdiği performans, İngilizler'i bin pişman ederken, skor gücü de parmak ısırtıyor. Sörloth Trabzonspor formasıyla ligdeki 21 karşılaşmada 17 gol atıp, 5 de asist yaparken, 22 gole doğrudan katkı sağladı. Başarılı golcü bir maçta ise oynamadı.

Sörloth'un maç başına skor katkısı 1.04'e ulaştı. Onu satan Crystal Palace ise şu ana kadar Premier Lig'de 26 karşılaşmada sadece 23 gol kaydetti, maç başına gol ortalaması 0.88'de kaldı.

(Takvim)