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Spor

6 Süper Lig ekibine PFDK'dan ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 6 Süper Lig takımına çeşitli nedenlerden para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
6 Süper Lig ekibine PFDK'dan ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Süper Lig takımına para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Beşiktaş'a saha olayları gerekçesiyle 112, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira, MKE Ankaragücü'ne de taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 320 bin olmak üzere toplamda 432 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, Mondihome Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112, Trabzonspor'a da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 440 bin lira para cezası uyguladı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK'ye ise kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78 bin lira para cezası kesildi.

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