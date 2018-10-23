6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Göztepe karşılaşmasında taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Fenerbahçe'yi Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları, Galatasaray'ı ise Bursaspor mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.