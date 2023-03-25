663 gün sonra kale tekrardan Mert Günok'ta

A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.
Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.
Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Deneyimli eldiven 2022-2023 sezonun başında Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in geçmesiyle kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'dan geri aldı. Sezon boyunca 14 maçta forma giyen Günok, Milli Takım'da da yeniden formayı kaptı.