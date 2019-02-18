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68'inci NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı

James'in takımı, Giannis Antetokounmpo'nun takımını 178-164 yenerken, Durant kariyerinde ikinci kez 'All-Star MVP' ödülünü aldı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 68'inci all-star maçını LeBron James'in takımı kazandı.      
 
Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi.      
 
68'inci all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Antetokounmpo'nun oluşturduğu takım, ilk yarıyı 95-82 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte bir ara 20 sayı geri düşmesine rağmen skor üstünlüğünü ele alan James'in takımı, müsabakadan 178-164 galip ayrıldı.       
 
Durant "All-Star MVP" ödülünü aldı
 
LeBron James'in takımında oynayan ve "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçilen Kevin Durant, kariyerinde ikinci kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.      
 
Kariyerindeki 10'uncu NBA All-Star maçına çıkan Durant, 25 dakika sahada kaldığı mücadelede 31 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalma kaydetti.      
 
Bu yıl 15'inci kez all-star seçilen takım kaptanı James, mücadeleyi 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla tamamladı. James'in takımında Klay Thompson 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard 19 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Damian Lillard 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.      
 
Antetokounmpo'nun ise 38 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansı takımının mağlubiyetini önleyemedi. Antetokounmpo'nun takımında mücadele eden Khris Middleton 20 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Paul George 20 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, Stephen Curry 17 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik katkı sağladı.  
 
AA
 
 

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