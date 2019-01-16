6.9 milyon euro kazanıp gitti

CİM-BOM, sonunda Tarık Çamdal’la yollarını ayırdı. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılış kararını KAP’a yaptığı “Profesyonel futbolcu Tarık Çamdal’ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir” açıklamasıyla duyuruldu. 1 Eylül 2014’te 4 milyon 750 bin euroya Eskişehir’den alınan Tarık, 5 sezon için 6 milyon 895 bin euro garanti paraya imza atmıştı. Beklentileri karşılayamadığı için ağır eleştiriler alan ve son 2 sezonda sadece 3 kupa maçına çıkan Çamdal, 21 lig, 17 kupa ve 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 43 karşılaşmada oynadı.