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Spor

7 gollü maçta 3 puan PSV Eindhoven'ın

PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Feyenoord'u 4-3 mağlup etti.

18 Eylül 2022 Pazar 18:01 - Güncelleme:
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Hollanda Ligi'nin 7. haftasında PSV Eindhoven ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Phillips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV 4-3'lük skorla kazandı.

Feyenoord, Oussama Idrissi'nin henüz 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. PSV Eindhoven ise 16. dakikada Jarrad Branthwaite ve 25. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Feyenoord, devre bitmeden 42. dakikada Danilo'nun attığı golle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PSV, ikinci yarıya adeta golle başladı ve 47. dakikada Guus Til'in golüyle yeniden öne geçti. Feyenoord, bu gole 73. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile karşılık verdi. Rakip kalede ataklarına devam eden PSV, 83. dakikada Armando Obispo'nun attığı golle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 18 puana yükseldi. Feyenoord 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSV, Cambuur delplasmanına gidecek. Feyenoord da Nijmegen'e konuk olacak.

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