7 gollü maçta Mbaye Diagne şov!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Saiz'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Caicedo, müsait pozisyondaki Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada sağ ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Colley'in ceza yayına gönderdiği pasta Ozdoev yerden sert vurdu. Ali Şaşal Vural'dan seken topu kale sahası içinde Diagne tamamlamak istedi ancak kaleci Ali Şaşal Vural bir kez daha müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Orta sahada topla buluşan Saiz, savunmanın arkasına hareketlenen Caicedo'ya ortaladı. Bu futbolcu kale sahası önünden düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1

45+4. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Ricci'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Borini, rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan son çizgiye indi. İtalyan oyuncu, kale sahası içinde müsait pozisyondaki Diagne'ye yerden gönderdi. Senegalli futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Karagümrük hızlı başladı. 53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Ricci arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Diagne, kale sahası çizgisi üzerinden kafayla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

64. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Bertolacci'nin ara pasında ceza sahasına giren Fabio Borini, bekletmeden yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın uzun taç atışında yükselen Diagne kafayla pasını penaltı noktası üzerine gönderdi. Savunmanın arasına hareketlenen Ozdoev bekletmeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

80. dakikada Diagne, maçta 3. golünü kaydetti. Adem Ljajic'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Senegalli futbolcu, Charisis'ten sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı plase vuruşta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

87. dakikada Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'la hızlı çıkarken, Ricci'nin arkadan müdahalesi sonrasında hakem Ümit Öztürk, İtalyan oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Öztürk, 89. dakikada kırmızı kartı iptal ederek Ricci'ye sarı kart gösterdi.

90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Paslaşılarak kullanılan korner atışında Erdoğan Yeşilyurt sağdan ceza sahasına ortaladı. Goutas'ın kafayla arka direğe gönderdiği ortada James vurmak isterken, kaleci Batuhan'ın müdahalesiyle top filelere gitti: 4-2.

90+6. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, kale sahası önüne ortaladı. Kale sahası çizgisi üzerine hareketlenen James, savunmanın arasından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 4-3.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 77 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 77 Feghouli), Colley (Dk. 69 Llajic), Borini (Dk. 85 Lobjanidze), Diagne (Dk. 84 Colin Kazım)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 90 Camara), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Njie), Charisis, Saiz (Dk. 82 James), Gradel (Dk. 82 Alaaddin Okumuş), Caicedo (Dk. 90 Ahmed Musa)

Goller: Dk. 27 Caicedo, Dk. 90+1 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 90+6 James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+4, Dk. 53 ve Dk. 80 Diagne, Dk. 69 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Borini, Dk. 73 Bertolacci, Dk. 89 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

MBAYE DİAGNE'DEN HATTRİCK

Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında 3 gol atarak hattrick yaptı. Senegalli futbolcu bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor'u 4-3 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 gol ile hattirick yaparak bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 14 yaptı.

Karşılaşmanın 11'inde sahaya çıkan Diagne, 45+4, 53 ve 80. Dakikalarda Sivasspor'un filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi olurken takım arkadaşı 13 gole sahip Fabio Borini'yi geride bırakarak kırmızı-siyahlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

Mbaye Diagne, karşılaşmanın 85. dakikasında yerini Kazım Kazım'a bıraktı.