İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
Spor

8 gollü maçta kazanan Tottenham!

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Leicester City'i 6-2 mağlup etti.

17 Eylül 2022 Cumartesi 21:27 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 6-2'lik skorla kazandı.

Mücadelede Tottenham'ın golleri 8. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Eric Dier, 47. dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86. dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi. Leicester City'nin gollerini ise 6. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41. dakiakda James Maddison kaydetti.

13 DAKİKADA HAT-TRICK

Tottenham'da bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Heung-Min Son, 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı.

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 17 puana yükseldi. Leicester City 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Leicester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.