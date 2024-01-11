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  • 8 gollü nefes kesen maç! Arda Gülerli Real Madrid derbide final biletini kaptı
Spor

8 gollü nefes kesen maç! Arda Gülerli Real Madrid derbide final biletini kaptı

İspanya Süper Kupa yarı finali Madrid derbisine sahne oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in 112. dakikada oyuna girdiği mücadelede Real Madrid. uzatma dakikalarında bulduğu iki golle Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

11 Ocak 2024 Perşembe 00:47 - Güncelleme:
8 gollü nefes kesen maç! Arda Gülerli Real Madrid derbide final biletini kaptı
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İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan maçta Atletico Madrid'i 5-3 mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu.

Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic kendi kalesine ve 120+3. dakikada Brahim Diaz, Atletico Madrid'in gollerini 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger kendi kalesine attı.

Real Madrid'de, Milli oyuncumuz Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid'in finaldeki rakibi 11 Ocak'ta oynanacak Barcelona-Osasuna karşılaşmasının ardından belli olacak.

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