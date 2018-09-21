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8 maçta 5 mağlubiyet! Tam bir hayal kırıklığı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilerek, ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, sezona çok kötü bir performansla başlayarak taraftarlarını üzdü.

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Sezona yeni bir yapılanmayla teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi maçta aldığı 5 yenilgiyle istediği  performansın çok uzağında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ya  elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlamasına  rağmen aldığı üst üste 3 yenilgiyle tarihinin en kötü sezon başlangıcını  gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 1-0'lık  galibiyetle dönerek nefes alan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de hiç  beklemediği farklı bir yenilgiyle karşılaştı.

Fenerbahçe, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb karşısında aldığı 4-1'lik  yenilgi ve ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını üzdü.

Geçen sezonun çok gerisinde

Sarı-lacivertli takım geçen sezon çıktığı 47 resmi maçta 7 yenilgi  yaşarken bu sezon daha 8 müsabakada bu istatistiğe yaklaştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 yenilgi alan  Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Makedon temsilcisi Vardar'la eşleşmesinde  ise 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise henüz 8 maçta 5 yenilgi alırken,  sadece 2 galibiyet elde edebildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenen UEFA Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle  başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 5 maçta 3 yenilgi alarak beklentilerin  uzağında kaldı.

Gol oranı düştü

Fenerbahçe geçen sezon 47 resmi maçta, biri hükmen 3-0 olmak üzere  toplam 106 gol kaydetti.

Geçen sezon 2.2 gol ortalaması elde Fenerbahçe'nin bu sezon ortalaması  ilk 8 maçta 0.87'ye düştü. Söz konusu 8 maçta sadece 7 gol atabilen Fenerbahçe, 3  karşılaşmada ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ise 47 maçın  sadece 4'ünde gol bulamamıştı.

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