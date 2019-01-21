831 hesapla ilgili işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonu ilk yarısında;

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.