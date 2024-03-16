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Spor

840 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de! Sergen Yalçın efsanesi olduğu Beşiktaş'a karşı

Antalyaspor bu akşam deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Siyah beyazlıların efsane ismi Sergen Yalçın tam 840 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de olacak. Siyah beyazlılar kritik mücadelede efsanesine karşı 3 puanı almayı hedefliyor. İşte detaylar...

AA16 Mart 2024 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
840 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de! Sergen Yalçın efsanesi olduğu Beşiktaş'a karşı
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, yarın Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU CEZALI

Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

SERGEN YALÇIN, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

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