9 kişi kalan Roma, 1 puanla ayrıldı!

İtalya Serie A 15. hafta maçında Roma, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.

Stadio Olimpico'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Roma, 5. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. Fiorentina 66. dakikada Lucas Martinez Quarta ile eşitliği yakaladı.

ROMA'YA İKİ KIRMIZI KART

Roma'da Nicolo Zalewvski, 41 ve 64. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekipte golü atan Lukaku da 87. dakikada direk kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

DYBALA DEVAM EDEMEDİ

Lukaku'nun golünde asist yapan Paulo Dybala, 25. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Onun yerine Serdar Azmoun girdi.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.

SON 5 MAÇ PERFORMANSI

Mourinho'nun takımı bu sonuçla son 5 maçında 2. beraberliğini aldı. 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Roma, 25 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. Bu sezon üçüncü kez bir maçtan beraberlikle ayrılan Fiorentina ise 24 puanla 7. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Bologna deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Hellas Verona'yı konuk edecek.