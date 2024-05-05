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Spor

9 kulüp menajeriyle irtibatta! Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'nin talipleri artmaya devam ediyor. Menajeri İstanbul'a gelen oyuncu ile 9 kulübün ilgilendiği Fenerbahçe yönetimine bildirildi. İşte detaylar...

Fotomaç5 Mayıs 2024 Pazar 09:32 - Güncelleme:
9 kulüp menajeriyle irtibatta! Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor
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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sezon sonunda sarı-lacivertli renklere veda ediyor.

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi.

51 resmi maçta forma giyen Szymanski, 12 gol ve 18 asistlik performansıyla beğeni topladı.

Sergilediği grafikle göz dolduran genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!

Oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Piekarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı-lacivertlilere iletti.

9 TAKIM İRTİBATTA

Oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Piekarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!

Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menajerine söyledi.

Piekarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian, yuvadan uçacak.

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